“Pj Masks”, i nuovi episodi

Da martedì 25 luglio, alle 12.55 su Rai YoYo, andranno in onda i nuovi episodi della popolarissima serie d’animazione “Pj Masks”, con i tre piccoli supereroi Gattoboy, Gufetta, Geco e i loro amici vecchi e nuovi. La serie andrà in onda su Rai Yoyo ogni giorno e sarà disponibile anche su RaiPlay.



Di giorno i protagonisti sono tre bambini come gli altri, ma di notte, indossati i loro pigiamini e chiusi gli occhi, per Gattoboy, Gufetta e Geco comincia il lavoro da supereroi che li trascina in un’avventura emozionante sotto la luce della luna. Nel mondo notturno non esistono le limitazioni che ogni bambino sperimenta nella realtà, di giorno, e la difficile missione affidata ai supereroi può essere facilmente portata a termine grazie ai loro superpoteri. Gattoboy ha il potere della velocità, agilità e super udito, Gufetta è una super esperta di fumetti, ha una vista acutissima e può volare, Geco è il maestro del mimetismo, forte e super appiccicoso.



Nei nuovi episodi, i Superpigiamini non vedono l’ora di usare i loro veicoli contro Carly e Cartoka. Distratti dal pensiero, non collaborano con Newton e con i loro animali totem, ma dovranno ricordare si essere sempre pronti a condividere con gli amici problemi, superpoteri e responsabilità. Perché anche per un supereroe la cosa più importante resta sempre l’Amicizia.