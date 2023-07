Giffoni Film Festival, al via l’edizione dedicata agli “indispensabili”

E’ dedicato agli “indispensabili” il Giffoni Film Festival, che prende il via e si svolgerà fino al 29 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. A inaugurare la 53esima edizione il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella Piazza della Cittadella del Cinema. Ci sarà la Fanfara della Polizia a Cavallo e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, invierà un messaggio. Un festival, come al solito, con in programma tanti appuntamenti, anteprime e incontri con in cartellone oltre 100 titoli in concorso con pellicole provenienti da 35 Paesi.

Anteprima Grande attesa per l’anteprima di “L’ultima volta che siamo stati bambini”, il film che segna l’esordio alla regia di Claudio Bisio, che arriverà nelle sale italiane il 12 ottobre, distribuito da Medusa Film. È la storia di quattro bambini che giocano alla guerra mentre attorno esplode quella vera.

I personaggi Per la prima volta a Giffoni ci sarà Vanessa Scalera: la sua Imma Tataranni, sostituto procuratore è la serie campione di ascolti che l’ha consacrata al grande pubblico. E ancora, l’energia di Diana Del Bufalo, reduce dal successo della tournée di “7 Spose per 7 fratelli”, musical diretto da Luciano Cannito.

Gli incontri Cresce l’attesa per “Impact!”, la sezione dedicata a 250 giovani dai 18 ai 30 anni, che potranno confrontarsi liberamente con personaggi del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura, del sociale, della scienza e con Ceo di grandi aziende. Fitto il programma. Tra gli altri, ci saranno lo scrittore Erri De Luca, la produttrice Paola Porrini Bisson, Angelina Mango, vincitrice dell’ultima edizione di Amici nella categoria Canto. Previsto anche un appuntamento con gli astrofisici e ricercatori dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, mentre l’importanza di una scelta vitale come quella della donazione organi sarà al centro di un incontro con Roberta Borrelli, dello Sportello Amico dei Trapianti dell’Asl di Salerno. E ancora Luca Rago, che sta svolgendo un’importante missione scientifica in Antartide. A seguire Gaia Pulliero, giovanissima sceneggiatrice, regista e produttrice.

La musica Spazio poi ai film in concorso e alla musica con Giffoni Music Concept, con Angelina Mango, Serepocaiontas e Federica Morrone.