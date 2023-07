Emma Marrone criticata per il suo peso esplode contro una hater: “Fai schifo!”

Emma Marrone è esplosa contro una hater che sui social l’ha criticata per il suo peso.

“Emma tra poco spacca il palco se continua così”, ha scritto Claudia riferendosi a una recente esibizione della cantante. Ancora una volta è stata attaccata con commenti che riguardano la sua forma fisica e l’artista salentina, che non le ha mai mandate a dire, ha subito replicato nelle storie di Instagram: “Buongiorno dal Medioevo. Per la signora Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di merda. Fai schifo Claudia. Immensamente schifo”.

Il precedente di Sanremo 2022 Emma Marrone, tra le protagoniste di questa estate con “Mezzo mondo” e “Taxi sulla luna” in duetto con Tony Effe, ha già subito attacchi di body shaming. A Sanremo 2022 un giornalista ha bocciato il suo look commentando: “Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete”. E anche in quel caso la cantante è passata all’attacco con un video sui social: “Buongiorno dal Medioevo, dove qualcuno esprime un commento di puro body shaming con un linguaggio politically correct, che non so se sia più imbarazzante o noioso. Il vostro corpo ragazze è perfetto così com’è, vestitevi come volete e mostratele queste gambe importanti, con calze a rete e minigonna. Amate e rispettate il vostro corpo, qualunque esso sia. Ancora oggi mi pare evidente sia necessario parlare di femminismo”.

L’invito di Emma ad amarsi Emma Marrone anche allora ha invitato le sue fan non ascoltare “questo genere di commenti”: “Le persone si dimenticano che le parole hanno un peso importante e che non tutti sono in grado di reggerle. C’è chi per queste stesse parole cade in un buco nero senza fine. Io ora torno a fare un sacco di cose belle, ma era necessario per me dire questa cosa perché non si può più stare zitti di fronte al fatto che chiunque possa parlare di un’altra persona in un modo così scorretto”.