Uomini e Donne, Luigi Mastroianni svela il sesso del bebè in arrivo dalla fidanzata Anna Scuderi

La coppia ha organizzato uno spettacolare gender reveal party in compagnia di amici e parenti

Sono pazzi di gioia Luigi Mastroianni e la fidanzata Anna Scuderi per l’arrivo, tra qualche mese, del loro primo figlio. L’ex corteggiatore e tronista di “Uomini e Donne” aveva svelato tempo fa la gravidanza della compagna definendola “la cosa più bella che possa accadere a un uomo”. Ora a distanza di tempo la coppia ha finalmente scoperto il sesso del nascituro.

Come si usa fare da qualche anno, Luigi e Anna hanno scelto di organizzare uno spettacolare gender reveal party. Questo tipo di feste sono molto in voga negli ultimi anni e sempre più sofisticate, tanto da generale spesso polemiche.



Come si vede nel filmato pubblicato sui social, la coppia si è posizionata su una scalinata. Davanti e dietro a Luigi e Anna due grandi scritte led: “Boy” e “Girl“. Il tutto accompagnato da fiammelle. Al via hanno schiacciato un pulsantone rosso che ha fatto partire fumo e coriandoli blu. “It’s a boy” – ha scritto l’ex partecipante al programma di Maria De Filippi -. Sono il papà più felice del mondo”.