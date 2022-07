Haleon presenta il nuovo Polase Hydration con una campagna adv firmata dall’agenzia The Big Now/mcgarrybowen (Dentsu Creative)

È on air da domenica 17 luglio su TV, digital e social la campagna di comunicazione dedicata al nuovo integratore alimentare Polase Hydration di Haleon, leader mondiale del Consumer Healthcare.

Haleon presenta sul mercato italiano un nuovo integratore alimentare dedicato a tutti coloro che praticano attività sportiva a livello amatoriale: Polase Hydration.

Già partner strategico-creativo dell’azienda, l’agenzia The Big Now/mcgarrybowen (parte di Dentsu Creative) guidata dal CEO Alessia Oggiano firma la campagna di lancio, on air in TV e su digital e social dal 17 luglio.

La line “Per chi ha sete di movimento” racchiude il concept creativo della campagna: una verbalizzazione che serve non solo a lanciare e posizionare il nuovo prodotto in modo distintivo nel mercato di riferimento, ma che diventa la chiave attorno alla quale ruoterà l’intera campagna multicanale.

“Lanciare un nuovo prodotto per un brand iconico come Polase capita davvero raramente. È qualcosa che ci rende orgogliosi e felici della partnership instaurata con Haleon, leader mondiale del Consumer Healthcare. Pensiamo di aver creato insieme al cliente un’ottima base su cui poter costruire una comunicazione rilevante per i prossimi anni.” commenta Stefano Battistelli, Executive Creative Director di The Big Now/mcgarrybowen.

“Siamo molto orgogliosi del lancio di Polase Hydration e riteniamo che questa nuova campagna possa essere un punto di svolta per la comunicazione del brand da qui in avanti.” conclude Roberta Di Cesare, Southern Europe Vitamins Category Lead di Haleon.