Giorgio Mastrota finalmente sposa la sua Flo: “Nozze rinviate più volte a causa della pandemia”

Il re delle televendite ha ribadito che la sua ex Natalia Estrada non sarà invitata al matrimonio: “Sarebbe una forzatura”

Giorgio Mastrota può finalmente coronare il suo sogno d’amore con Floribeth Gutierrez. Dopo diversi rinvii causati dalla pandemia di Covid, la coppia può celebrare il matrimonio che tanto desiderava. Dalla loro unione sono già nati due bambini: Leonardo, di quattro anni, e Matilde, di nove. I due si sposeranno entro Natale in Valtellina, dove vivono ormai da anni. “Celebreremo le nozze dopo dieci anni insieme e io sono davvero molto contento”, ha dichiarato a Nuovo.

Al settimanale il re delle televendite ha spiegato di non aver ancora scelto una data ma che stanno cercando di organizzare “una festa tranquilla in un agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo le nozze in alta quota”

Al settimanale il re delle televendite ha spiegato di non aver ancora scelto una data ma che stanno cercando di organizzare “una festa tranquilla in un agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo le nozze in alta quota”.