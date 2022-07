Bolle a Verona, proposta di matrimonio di Timofej Andrijashenko a Nicoletta Manni

Finale a sorpresa ieri per una delle tappe più attese del tour di Roberto Bolle con i suoi friends. Al termine dello spettacolo Timofej Andrijashenko ha chiesto a Nicoletta Manni, entrambi primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano, di sposarlo dopo aver interpretato insieme il celebre passo a due di Romeo e Giulietta. Lacrime, applausi e commozione

In ginocchio davanti alla sua Giulietta, sul palco dell’Arena di Verona, con l’anello di rito tra le mani. Finale con proposta di matrimonio a sorpresa in una delle tappe più attese del Roberto Bolle & Friends. Durante gli applausi Timofej Andrijashenko ha chiesto a Nicoletta Manni, entrambi primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano, di sposarlo dopo aver interpretato insieme la scena del balcone tratta dal primo atto di Romeo e Giulietta, uno dei passi a due più romantici di tutto il repertorio classico. Lacrime, stupore, un abbraccio interminabile e applausi di tutto il pubblico presente in un’Arena sold out per i due splendidi danzatori che da diversi anni sono una coppia anche nella vita. E che sul palco si sono detti sì.



DAL PALCO ALLA VITA

Sui social i due primi ballerini avevano condiviso in questi giorni la loro emozione di danzare Romeo e Giulietta, il balletto su musica di Prokoviev nella versione di MacMillan, proprio sul palco dell’Arena. Emozione visibile fin dai primissimi momenti del pas de deux, quando Nicoletta Manni è scesa dai gradoni (molto alti) dell’Arena con la leggerezza e lo slancio di chi vola tra le braccia della persona amata. Un pas de deux intimo, intenso e potente in cui il confine tra vita e palcoscenico si è dissolto. “Ballare insieme? E’ sempre un vantaggio” ha sottolineato più volte a Sky Tg24 Timofej Andrijashenko.

PROPOSTA A SORPRESA

Il matrimonio era nell’aria per i due primi ballerini che vivono insieme da alcuni anni e che hanno voluto ora vivere sul palco questa tappa fondamentale della loro storia, con gli abiti di scena Romeo e Giulietta. Timofej Andrijashenko non poteva fare una scelta più romantica di questa. Una scelta che è riuscito a tenere nascosta. “Non sapevo nulla” ha detto Nicoletta Manni incredula. Per l’occasione il primo ballerino, nato a Riga in Lettonia, ha fatto arrivare anche i genitori di entrambi. Ad aiutarlo nell’organizzazione di tutto “l’ultimo atto” anche lo stesso Roberto Bolle, amico e collega della coppia che da tempo è protagonista anche dei Bolle & Friends.