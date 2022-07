Bianca Atzei incinta, l’annuncio su Instagram: aspetta il primo figlio da Stefano Corti

Una foto del pancino e l’ecografia: così Bianca Atzei ha annunciato sui social di aspettare un bimbo da Stefano Corti

Bianca Atzei aspetta il suo primo figlio. La cantante ha annunciato via Instagram di essere in attesa e il papà è la “iena” Stefano Corti. I due stanno insieme già da molti anni, la Atzei l’ha incontrato dopo la fine sofferta della relazione con Max Biaggi e da quel momento sono stati inseparabili. Da tempo cercavano di avere un bambino ma, come reso noto dalla stessa cantante qualche mese, la prima gravidanza di Bianca Atzei non era purtroppo andata avanti. Dopo l’aborto c’è stato un comprensibile momento di sfiducia da parte della cantante, che ha sempre potuto contare sull’appoggio e sull’affetto del suo compagno e oggi, finalmente, i due possono festeggiare quello che tra alcuni mesi sarà il lieto evento.

L’ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA SU INSTAGRAM

“Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore…”, ha scritto la cantante a corredo di un carosello di foto pubblicato sul suo profilo. Per dare l’annuncio pubblico sui social, la cantante ha preferito aspettare qualche mese e avere la sicurezza che tutto procedesse regolarmente per sé e per la piccola vita che le cresce nel grembo. La prima foto la ritrae insieme a Stefano Corti che, in un gesto tenerissimo, le bacia la pancia. Le forme sono già piuttosto evidenti in Bianca Atzei, che di profilo ha messo in mostra il pancino rotondo delle prime settimane di gravidanza. Inevitabilmente, sono stati migliaia i like che sono piovuti sul profilo della cantante e altrettanti i messaggi di congratulazioni e di gioia dopo la sofferenza subita dopo l’aborto.

IL DRAMMA DELL’ABORTO DI BIANCA ATZEI

“Eravamo al settimo cielo, avremmo voluto urlarlo al mondo intero. Purtroppo quella felicità è sparita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuto intervenire chirurgicamente”, raccontò in quell’occasione Bianca Atzei, usando l’accortezza di parlare sempre al plurale, proprio a indicare quel legame profondo e indissolubile che si è venuto a creare con il suo compagno Stefano Corti. I due sono fidanzati dal 2019 e da quel momento hanno condiviso tutto, le gioie e anche i dolori, come fanno le coppie più salde e più stabili. Ora, Stefano Corti e Bianca Atzei possono finalmente festeggiare: tra pochi mesi saranno genitori e inizierà per loro una nuova vita. Al momento, i due non hanno parlato di matrimonio ma non è detto che nel futuro non scelgano di fare anche questo passo. Ma senza fretta, perché ora per loro le priorità sembrano essere altre.