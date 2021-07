Il nuovo album dei Coldplay ‘Music of the Spheres’ uscirà in ottobre

Dopo aver pubblicato il singolo Higher Power i Coldplay sono stati vaghi. Hanno giocato con le aspettative dei fan e nonostante le indiscrezioni hanno evitato di dire esplicitamente che avevano inciso un nuovo album. Ora finalmente hanno annunciato titolo e data di pubblicazione del disco.

L’album si intitola Music of the Spheres e uscirà il 15 ottobre. È prodotto dal Re Mida del pop internazionale Max Martin, l’uomo dietro a Baby One More Time di Britney Spears, I Want It That Way dei Backstreet Boys, I Kissed a Girl di Katy Perry, Shake It Off di Taylor Swift, Blinding Lights di The Weeknd. È uno degli autori e produttori di maggior successo della storia: il numero di hit che ha centrato nei due ruoli è paragonabile al numero di successi dei Beatles.

I Coldplay hanno dato l’annuncio su Instagram con una nota scritta a mano e con un trailer che contiene brevi estratti delle 12 canzoni.

La band di Chris Martin ha inoltre annunciato l’uscita venerdì 23 luglio di un nuovo pezzo titolato Coloratura e a settembre di un terzo singolo.

rollingstone.it