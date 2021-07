Canale 5, stasera andrà in onda “Benvenuti al Sud”

Stasera in prima serata su Canale 5 il film “Benvenuti al Sud” con Claudio Bisio.

Alberto Colombo, direttore di un ufficio postale della Brianza, si vede respingere una domanda di trasferimento a Milano, in quanto preceduto in graduatoria da un collega disabile. Desideroso di esaudire il sogno della moglie Silvia di vivere nel capoluogo lombardo, Alberto decide di fingersi paraplegico per tentare di ottenere l’agognato posto: l’inganno viene però maldestramente scoperto e per questo l’uomo è costretto ad accettare un trasferimento in un piccolo paese del Cilento Castellabate.