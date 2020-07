Spice Girls, 22 anni fa usciva Viva Forever: il ricordo su Instagram

Cinque ragazze che hanno riscritto la storia della musica influenzando la società di tutto il mondo

Ventidue anni e non sentirli. Le Spice Girls hanno appena festeggiato il compleanno di una delle loro canzoni più iconiche di sempre. È il 20 luglio 1998 quando Emma Bunton, Geri Halliwell, Victoria Adams, Mel C e Mel B chiudono un’epoca che avrebbe influenzato per sempre la storia della musica.

Viva Forever è l’ultimo brano lanciato dal secondo album Spiceworld che sancisce momentaneamente la rottura con la voce di Mi Chico Latino, tornata poi nelle reunion successive fino allo straordinario tour dello scorso anno con il quale le ragazze hanno sottolineato, come se ce ne fosse ancora bisogno, la loro grandezza realizzando tredici date sold out e vendendo oltre 697.000 biglietti per un incasso totale di settantotto milioni di dollari.

Poche ore fa le Spice Girls hanno festeggiato il compleanno del brano con un post sul profilo Instagram tramite il quale hanno condiviso una parte dell’iconico video musicale che vide le cinque ragazze nei panni di magiche fatine. Da Wanna Be a Headlines (Friendship Never Ends) passando per Spice Up Your Life, Stop, Holler, Too Much e Never Give Up On The Good Times.

Le Spice Girls non sono semplicemente un gruppo che ha riscritto la storia del pop, ma le cinque ragazze hanno rappresentato un fenomeno mediatico senza precedenti in grado di influenzare culturalmente la società.

Milioni di copie vendute, primi posti in tutto il mondo, tour, un film, merchandising e tanto altro, Baby Spice, Ginger Spice, Posh Spice, Scary Spice e Sporty Spice hanno scritto i loro nomi nella storia dell’intrattenimento.





Tg24.sky.it