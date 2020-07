Chiara Nasti e il calciatore Niklas Dorsch: il debutto social della nuova coppia dell’estate

L’influencer napoletana, in vacanza a Mykonos, ha pubblicato la prima foto con il centrocampista tedesco. «Hai sconvolto la mia vita bebè», ha scritto a corredo dello scatto che immortala un bacio

L’influencer Chiara Nasti si è fidanzata. Con il calciatore Niklas Dorsch. I due, entrambi ventiduenni, sono in vacanza a Mykonos. E dall’isola greca è arrivato il primo scatto social che ufficializza il nuovo amore: «Hai sconvolto la mia vita bebè», ha scritto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018 pubblicando su Instagram una foto in cui bacia il centrocampista tedesco.

Nelle ultime settimane, secondo gli esperti di gossip, Chiara sembrava essere molto vicina a un altro calciatore, il bomber giallorosso Nicolò Zaniolo. Ma a quanto pare il cuore della fashion blogger napoletana che vanta su Instagram 1.7 milioni di follower è stato rapito dal tedesco Dorsch.

Stando a fonti vicine alla Nasti, i due si sarebbero conosciuti grazie ad amici comuni e tra loro sarebbe scoccata immediatamente la scintilla. Nel passato di Chiara c’è una lunga storia con Ugo Abbamonte, che tra alti e bassi è durata un paio d’anni. «Lui è la persona che un giorno sposerò. Lo so io e lo sa lui. Abbiamo un’intesa così grande e solida che si capisce anche solo da come ci guardiamo»», aveva detto Chiara a Vanity Fair nel febbraio 2018, quando, per tornare da Ugo, si era ritirata dall’Isola dei famosi dopo appena sei giorni. Poi, lo scorso inverno, i due si sono detti addio. Ma ci ha pensato l’estate a riportare l’amore nel cuore dell’ex naufraga.





Roberta Mercuri, Vanityfair.it