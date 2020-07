Ascolti Tv 20 luglio 2020, anche in replica il Giovane Montalbano mette tutti in riga

Ascolti Tv lunedì 20 luglio 2020. Su Rai1 Il Giovane Montalbano 2 in replica ha conquistato una media di 3,8 milioni di spettatori pari al 19,1% di share. Su Canale 5 Finalmente la Felicità fa 2 milioni e il 9,9%. Sui canali di Sky Sport Juventus-Lazio ha registrato una media di 548 mila spettatori pari all’8,1% di share.



Su Rai2 l’ultima puntata di Made in Sud 1.400.000 spettatori pari al 7,1% di share. Su Italia 1 La Mummia La Tomba dell’Imperatore Dragone 6,1%. Su Rete4 Quarta Repubblica il 5,1% di share. Su Rai3 Desconocido Resa dei Conti 3,8%. Su La7 Eden Un Pianeta da Salvare il 2,2%. Su Tv8 Chloe tra seduzione e inganno 2%. Sul Nove Breakdown La Trappola 1,9%.

In fascia Access Prime Time serata da dimenticare per la puntata di Techetechetè dedicata ai vecchi sceneggiati (13,2%). Su Canale 5 Canale5 Paperissima Sprint fa di meglio con il 15,2%. Su Rai3 Un posto al sole 6,3%, su La7 In Onda (5,5%). Nel preserale Reazione a catena su Rai1 3,3 milioni (23,5%). Su Canale 5 la puntata di Avanti un altro! 2,1 milioni (15,8%). Nel daytime bene su Rai1 Io e te con Pierluigi Diaco 1.448.000 spettatori (11,5%), La vita in diretta estate 1.247.000 (14,1%); su Canale5 Una vita 2.491.000 (18,8%), Daydreamer 2.681.000 (22,8%), la puntata de Il Segreto 1.763.000 (18,1%). In seconda serata su Rai1 Sette Storie 971.000 spettatori con il 9,9% di share.





Leggo.it