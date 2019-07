L’estate di Rai Radio2 decollerà ufficialmente lunedì 5 agosto, quando l’alba di Caterpillar Am verrà sospesa per dare spazio al nuovo ‘Cateragosto’, storie e racconti dal territorio del critico d’arte Costantino D’Orazio e della giornalista Diletta Parlangeli. Dalle 6 alle 7.30 del mattino, dal lunedì alla domenica, l’inedita coppia accompagnerà il risveglio di Rai Radio2 con un rapido sguardo ai principali titoli dei giornali, prima di tuffarsi nelle cronache che sfuggono all’attenzione, ma che regalano la necessaria leggerezza dell’intrattenimento d’agosto. Immancabili i consigli sui luoghi più belli da visitare, per chi è in vacanza e per chi resta in città. A seguire, il ‘Ruggito del Coniglio’ già dal 15 luglio si è trasformato in ‘Soggetti Smarriti’, con Marco Marzocca e Francesco Vercillo: un programma che mette al centro gli ascoltatori, i giochi e l’ironia, in onda per tutta l’estate dalle 7.45 alle 10.30, dal lunedì al venerdì. Fino alle 12 poi ci sarà il “Best Of” del Radio2 Social Club di Luca Barbarossa e Andrea Perroni, per approdare ad una versione “alternativa” al consueto Non è un paese per giovani: già partito da qualche giorno, a sperimentare nuovi modi di raccontare l’attualità, il cinema e l’Italia, a fianco di Max Cervelli è arrivato il giornalista Tommaso Labate, fino alle 14.

Curiosare ovunque in modo “POP” è l’obiettivo di Paola Gallo, con ‘Radio2 di tutto un pop’, che regala agli ascoltatori, parafrasando il re della Pop art Andy Warhol, 1 minuto di celebrità al giorno, dalle 14 alle 16, dal lunedì al venerdì. Fino alle 18 è in arrivo Siesta, il magazine unisex che trasforma in cultura le piccole cose del quotidiano: stile, buone maniere, soldi, salute, economia domestica, tecnologie. Condotto da Matteo Osso e Chiara Papanicolaou, la loro missione sarà quella di sfatare falsi miti e riscrivere le istruzioni per vivere meglio ogni giorno: Siesta ha infatti raccolto una “task force” di esperti. Immancabili l’oroscopo da ridere e i Messaggi in Bottiglia degli ascoltatori, dal lunedì al venerdì.

Dalle 18 alle 20 sarà il turno dei ‘Rimandati’ con Davide D’Addato, Luca Restivo e Federico Vozzi, “bloccati a Radio2 ad agosto perché rimandati a settembre in tutte le materie”. Si tratterà di un programma di intrattenimento brillante, che al commento ironico su alcune notizie della giornata unisce il racconto del mondo “popolare” attraverso ospiti e contributi dei più originali. Sono “le pagelle di Rai Radio2”, per eleggere i promossi e i bocciati dell’estate.

Fino alle 21, poi, spazio ad un’ora di buona musica, che farà da spartiacque tra il giorno e la notte, aprendo le porte a Sere D’Estate, con Andrea Santonastaso, fino a mezzanotte. Dato il successo di questa prima stagione, che ha visto costruirsi e crescere una vera e propria community, anche in estate I Lunatici Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio non lasceranno le frequenze di Rai Radio2, grazie ad una selezione delle puntate più belle, fino alle 6. Nel week end, a partire da sabato 11 agosto, ancora “best of”, ma di Black Out, che con la nuova, fluida conduzione di uno degli stand up comedian di maggiore successo di questa nuova generazione di comici, Edoardo Ferrario, ha trovato nuova linfa, insieme a Federica Cifola e il duo Nuzzo e Di Biase, dalle 7.45 alle 9.

Dalle 10.35 alle 12.30 arriva la nuova energia di Pippo Lorusso, Antonio Mezzancella e Dj Osso, con Tutti Nudi, Il trio di “nudisti radiofonici” che porterà gli ascoltatori dentro un esilarante mondo senza tabù, con le imitazioni di Antonio Mezzancella, i mix musicali di Dj Osso e la brillante conduzione di Pippo Lorusso. Insieme a loro ospiti per tutti i gusti. Alle 12.30 Rai Radio2 si concederà una pausa dalle parole, per lasciar parlare solo la sua musica, per due ore di pura playlist, con tutti i più grandi successi delle estati più belle di sempre. Si riparte alle 14 con la versione del fine settimana di Radio2 di tutto un pop, condotta da Roberta Paris: tutti i trend topic della settimana, da quelli seri a quelli faceti, per tutto il pop di cui gli ascoltatori hanno bisogno.

Alle 16, è il turno di Amori Estivi: tre abitanti del pianeta terra con tre vite tragicomiche e la testa sulla luna, parlano d’amore nel periodo più amato (e odiato?) dell’anno, l’estate. Un programma che, prendendo spunto dall’attualità affronta il tema dell’amore a colpi di battute, con Germano Lanzoni e tutto il cinismo del “Milanese Imbruttito”, l’attrice comica Cinzia Marseglia e la giornalista tv Giovanna Donini. Il programma tratta il tema dell’amore in tutte le sue declinazioni estive. I tre conduttori leggeranno l’attualità attraverso le lenti dell’amore, perché l’estate è la stagione in cui l’amore vive le sue intensità e i suoi tumulti più radicali, così anche le notizie di cronaca, di spettacolo e di società possono essere interpretate nelle loro sfumature sentimentali.

In zona “drive time”, tutte le domeniche, arriva Silvia Salemi, con Gianfranco Valenti in Che Spettacolo: fare informazione sullo spettacolo, facendo spettacolo. Dalle 18 alle 20 i due consiglieranno agli ascoltatori di Rai Radio 2 gli eventi del mondo dello spettacolo da non perdere, navigando tra musica, con tutti i concerti e i migliori festival della stagione estiva; teatro, i grandi attori nelle grandi arene delle più belle località italiane; cinema, con le ultime uscite, i registi e gli attori più amati dal pubblico; televisione, con un focus attento sugli eventi e le novità in arrivo sul piccolo schermo.

Alle 21, ogni domenica, torna Hit Parade, il meglio del mitico programma che portava in casa degli italiani bella musica quando non esisteva ancora la grande radiofonia e che Rai Radio2 in questi anni ha riproposto attraverso il racconto musicale in prima persona dei grandi della musica italiana: Tiziano Ferro, Elio e le storie tese, Nina Zilli sono solo alcuni dei cantautori che riproporranno le loro piccole storie musicali, ogni domenica alle 21.

Alle 22 torna Let’s Dance, il meglio delle playlist a tema create da Max Cervelli: abbandonato il terreno dei 70/80 si lancerà in compilation di ogni genere, fino alle 24. Il fine settimana di Rai Radio2 si completerà ancora con il meglio de I Lunatici, ad illuminare le notti di tutto il popolo della rete, dalla mezzanotte – come per il resto della settimana – fino alle prime luci dell’alba. Rai Radio2 anche in estate sarà ONAIR sia in FM che in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla App RaiPlayRadio e con contenuti speciali su Instagram, Facebook e Twitter di @RaiRadio2 e @Radio2Musica.