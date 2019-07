Arriva il film “Roger Waters. Us + Them”

In sala il 7, 8 e 9 ottobre l’ultimo tour dell’ex Pink Floyd

Dopo il successo di Roger Waters. The Wall, arriva in più di 2500 cinema di oltre 60 paesi il nuovo film-concerto “Roger Waters. Us + Them“, con riprese realizzate nel corso dell’ultimo tour di Waters. Nel corso degli ultimi due anni, Waters ha suonato in un totale di 156 concerti davanti a 2,3 milioni di persone, viaggiando attraverso Nord America, Australia, Nuova Zelanda, Europa, Russia, America Latina e Messico. È partito nel maggio 2017 da Kansas City, in Missouri, per concludere con l’ultimo concerto del tour, tenutosi nel dicembre del 2018 a Monterrey, in Messico. L’evento speciale “Roger Waters. Us + Them” sarà al cinema solo il 7, 8 e 9 ottobre per rivivere in 4K e Dolby Atmos la potenza del tour con in scaletta brani tratti dagli album di successo dei Pink Floyd (The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here) e canzoni tratte dal nuovo album di Roger Waters, Is This The Life We Really Want?

Ansa