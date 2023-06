Toy Story 5, ci saranno anche Woody e Buzz Lightyear

ComicBook ha rilanciato le dichiarazioni rilasciate da Pete Docter a Variety: “Woody e Buzz sono pronti al ritorno”

TOY STORY 5, WOODY E BUZZ CI SARANNO

Come rilanciato da ComicBook, Pete Docter, Chief Creative Officer della Pixar, ha parlato del nuovo film al magazine Variety anticipando due graditi ritorni: “Avremo un altro film di Toy Story, quindi Woody e Buzz sono pronti al ritorno”.

La notizia ha immediatamente entusiasmato il pubblico che nel corso degli anni ha reso i due protagonisti tra i personaggi più popolari del cinema. Nessuna notizia per quanto riguarda la possibile data di distribuzione della pellicola, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.

È il 1995 quando Toy Story – Il mondo dei giocattoli debutta al cinema raccogliendo grandi consensi e ottenendo ben tre candidature ai Premi Oscar. I tre titoli successivi confermano il successo della saga portando il franchise a un incasso mondiale di oltre tre miliardi di dollari.

Non mancano premi e riconoscimenti, come ad esempio le vittorie del terzo e quarto titolo nella categoria miglior film d’animazione agli Academy Awards e quella per la Miglior canzone grazie a We Belong Together di Randy Newman contenuta in Toy Story 3 – La grande fuga.