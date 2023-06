Kevin Costner furioso con un vicino di casa, avrebbe avuto una relazione con la sua ex moglie

L’attore lo ha costretto ad abbandonare l’appartamento, che aveva preso in affitto nella lussuosa tenuta di sua proprietà

Kevin Costner furioso con un vicino di casa, che avrebbe avuto una relazione con l’ex moglie. L’attore, 68 anni, stando a quanto riferisce The Sun, lo avrebbe costretto ad abbandonare l’appartamento, che l’uomo, un imprenditore hi-tech, Daniel Starr, aveva preso in affitto, nel giugno scorso, nella lussuosa tenuta di proprietà della star hollywoodiana e dell’ex consorte Christine Baumgartner, 49 anni.

Il presunto tradimento

Kostner avrebbe scoperto che Christine frequentava regolarmente l’imprenditore, mentre lui era in viaggio per le riprese del suo ultimo film “Yellowstone”, così come riferito da una fonte a The Sun e si sarebbe molto arrabbiato con entrambi.

Starr aveva affittato una guest house sulla spiaggia per circa 64mila dollari al mese, lo scorso giugno, e la Baumgartner “si sarebbe recata a casa sua quasi ogni giorno”.

Sempre secondo la fonte, Daniel, che ha un figlio di 4 anni, era davvero felice di vivere in quella casa, proprio sulla spiaggia e dopo essersi trasferito, era subito diventato amico intimo di Chris e Kevin e il gruppo usciva spesso insieme ai rispettivi figli. Ma l’attore di “Balla coi lupi” ultimamente si è assentato parecchio per via delle riprese, e Chris è rimasta spesso sola.

Stando a quanto riferito la loro frequentazione è diventata molto intima fino a che Costner non ne è venuto a conoscenza infuriandosi.

Ma la stessa Christine Baumgartner avrebbe fatto un passo indietro negando tutto e dicendo di non aver apprezzato l’atteggiamento di Daniel nei confronti della loro amicizia e di avergli mandato un messaggio comunicandogli che voleva che lui se ne andasse.

Ne sarebbe scoppiata una vera e propria disputa legale, con tanto di avvocati dell’una e dell’altra parte, perché l’imprenditore ha sempre negato di aver mai oltrepassato i limiti dell’amicizia.

Tuttavia poche settimane fa l’uomo ha accettato di lasciare la casa e andarsene.

La star di Yellowstone condivide tre figli con Baumgartner: due maschi Cayden, 16, e Hayes, 14, e una femmina Grace, 13. L’attore veterano è anche padre delle figlie Annie, 39, e Lily, 36, e del figlio Joe, 35, con sua l’ex moglie Cindy Silva; e il figlio Liam, 27 anni, con l’ex fidanzata Bridget Rooney.

La disputa con l’ex moglie per la tenuta

Divorzio turbolento per Kevin Costner, da cui Christine Baumgartner ha chiesto il divorzio all’inizio dello scorso maggio, dopo diciott’anni di matrimonio per “differenze inconciliabili”. I due sarebbero infatti già nel bel mezzo di una battaglia legale. L’ex modella e designer di borse infatti non ha nessuna intenzione di lasciare la super villa e tetto coniugale a Carpinteria, in California, dove entrambi vivevano prima della fine della loro love story.

Costner ha così portato in tribunale l’ex moglie per mancato rispetto del contratto prematrimoniale firmato dai due nel 2004, che prevedeva l’abbandono della casa condivisa entro trenta giorni dalla richiesta di divorzio.

Secondo Costner Christine gli starebbe facendo pressione per ottenere maggiori contributi finanziari, sebbene, stando a quato riferiscono gli avvocati dell’attore, la sar hollywoodiana abbia già versato alla ex moglie 1,45 milioni di dollari, fra obblighi prematrimoniali ed extra, oltre ad aver garantito il mantenimento dei figli e la disponibilità a contribuire con 30.000 dollari al mese per una casa in affitto, anticipandone altri 10.000 dollari per coprire i suoi costi di trasloco.

Il divorzio

Christine Baumgartner avrebbe presentato la richiesta di separazione dall’attore, a sei mesi dall’ultimatum dato al marito di lasciare il set di “Yellowstone”, la popolare serie western di cui è protagonista dal 2018, girata nel Montana e che lo ha tenuto lontano da casa e dalla famiglia per lungo tempo durante la lavorazione. “Ha davvero creato un buco nella loro vita familiare”, avrebbe rivelato a Radar un’amica di Christine Baumgartner. Stando a quanto riportato la separazione sarebbe dovuta comunque a “differenze inconciliabili” e la Baumgartner avrebbe chiesto l’affidamento congiunto dei loro tre figli: Cayden, 15 anni, Hayes, 14 e Grace, 12.

Si tratta del secondo matrimonio per Costner, 68 anni, star vincitrice di Oscar ed Emmy per la serie televisiva “Yellowstone” e per film come ‘Balla coi lupi’, ‘Guardia del corpo’ e ‘Bull Durham – Un gioco a tre mani’.

Per 16 anni è stato sposato con Cindy Silva, dalla quale ha divorziato nel 1994 e da cui ha avuto tre figli: Annie, 39 anni, Lily, 36 e Joe, 35. L’attore condivide anche un figlio Liam Costner con Bridget Rooney, con cui è ha vuto una relazione dopo la sua rottura con Silva.