Clementino si infortuna durante il concerto: il rapper finisce in ospedale

Il racconto dell’accaduto sui social: “Il mio ginocchio mi ha abbandonato, ha fatto un leggero ‘crack'”. Poi l’aggiornamento ai fan: “Me la sono cavata”

E’ finita male una data del summer tour di Clementino. Durante il concerto a Piedimonte Matese, in provincia di Casera, il ginocchio del rapper ha fatto crack. Nonostante il fastidio, non si è fermato, e dopo la conclusione dell’esibizione la serata di Clementino è terminata in ospedale, per accertamenti, come lo stesso artista ha raccontato sui social. Ha poi aggiornato i fan sull’esito degli esami, parlando di distorsione al ginocchio.

L’infortunio

Al termine del concerto Clementino è stato trasportato in ospedale e ha voluto raccontare lui stesso la serata di musica e di dolore sui suoi canali social: “Una notizia bella ed una brutta. La bella è che abbiamo spaccato tutto nello stadio di Piedimonte Matese, grazie ragazzi serata fantastica. La brutta è che il mio ginocchio ieri mi ha abbandonato, ha fatto un leggero ‘crack’, sto andando a fare gli accertamenti vi farò sapere a breve. Intanto ringrazio lo staff medico della Matesina, grazie Dottore e Infermieri”, ha spiegato, pubblicando anche una foto che lo ritrae circondato da medici e infermieri.

L’aggiornamento del rapper

“Me la sono cavata”. Così il rapper ha tranquillizzato i fan aggiornandoli sulle sue condizioni di salute dopo gli esami in ospedale. A poche ore dall’infortunio, Clementino ha postato una suo foto in stampelle: “Eccoci qui! Aggiornamenti dopo il mio incidente sul palco durante l’esibizione di ieri sera”. Ha poi scritto il bollettino medico della sua situazione: “Guagliù me la sono cavata con poco: distorsione del ginocchio; stiramento del collaterale interno”.

Poi ha voluto tranquillizzare tutti: “Inizio subito la fisioterapia e tra pochi giorni sarò di nuovo operativo”. Se dopo l’infortunio si temeva per il proseguimento del suo tour estivo, il rapper invece ha dato appuntamento alla data successiva: “Ci vediamo il 23 giugno con il concerto a Scampia !!! Fraaaatm”.