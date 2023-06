Carolina Stramare: “Io e Antonino Spinalbese siamo solo amici”

La ex Miss Italia fa chiarezza dopo il post rimosso dall’ex di Belen

Dopo i dubbi, arriva il chiarimento di Carolina Stramare su Antonino Spinalbese. I social si interrogavano sul motivo per cui l’ex hair-stylist avesse postato e poi rimosso una foto con la ex Miss Italia. Da tempo si rincorrono voci su una loro possibile liaison e la mossa è apparsa ambigua. Ma la modella spiega: “Io e Anto siamo solo amici, con amici in comune”. Fine della storia.

“Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di questi gossip, se posso cerco di evitarli” ha scritto Carolina Stramare a riguardo del post eliminato da Antonino Spinalbese, mettendo a tacere qualunque possibilità di love story.

Dagli indizi ai post sibillini

Gli indizi social e i post sibillini avevano indotto a pensare che tra Carolina Stramare e Antonino Spinalbese ci fosse una storia d’amore in corso. La mossa di eliminare la foto che li ritraeva in costume era apparsa come l’ennesimo segnale che tra i due ci potesse essere del tenero. Altre volte la ex reginetta di bellezza e l’ex di Belen avevano pubblicato dalle stesse location e con le stesse inquadrature facendo intendere di trovarsi insieme. Insieme, ma solo da amici? E allora perché non pubblicare liberamente anche foto di gruppo senza alimentare i pettegolezzi?

La vita amorosa di Carolina Stramare

Escluso l’amico Antonino Spinalbese, con chi farà coppia Carolina Stramare? Dopo l’avvistamento con Dusan Vlahovic, calciatore della Juventus e della nazionale serba, la modella 24enne non è più stata paparazzata con nessuno. Anche sui social la ex Miss Italia (ha indossato la corona nel 2019) adotta la strategia di postarsi sempre da sola, in versione modella, sempre sexy e bellissima.

Solo una sposa per Spinalbese

Smentita la liaison con Carolina Stramare, per Antonino Spinalbese rimane solo “la sua sposa” ovvero la figlia Luna Marì, avuta da Belen Rodriguez nell’estate del 2021. Dopo la vociferata storia mai decollata con Ginevra Lamborghini coinquilina del Grande Fratello Vip, Spinalbese ricomincia dall’amore per la figlia, per cui ha coccole e attenzioni senza fine: di recente le ha regalato un cucciolo di Bulldog francese dal nome Masha.