Avril Lavigne di nuovo single: la relazione con il rapper Tyga finita dopo quattro mesi

La cantante canadese solo l’anno scorso sembra destinata a sposare il cantante Mod Sun, poi la rottura e la storia con Tyga, però naufragata dopo poco tempo

Per Avril Lavigne la vita sentimentale è decisamente movimentata. La rocker canadese ha infatti chiuso la sua relazione con il rapper Tyga dopo soli quattro mesi. E pensare che la storia tra i due era iniziata subito dopo la fine di quella con Mod Sun, con quale, dopo una richiesta da sogno, sembrava destinata a convolare a nozze. Invece anche questo idillio si è infranto.

Popstar dall’anima rock, Avril Lavigne sembra essere destinata a un’eterna instabilità emotiva. A partire dal suo primo matrimonio con il frontman dei Sum 41, Deryck Whibey, finito nel 2010, dopo tre anni, passando per le nozze con Chad Kroeger, naufragate dopo soli due anni, fino ad arrivare alla clamorosa fine della storia con Mod Sun. Una storia alla quale avrebbe messo la fine proprio lei e anche in modo piuttosto brusco, approfittando del fatto che il fidanzato (per lei ormai ex) era via in tour. Al punto che il portavoce del cantante, quando uscirono le prime voci sulla rottura, commentò dicendo di non saperne nulla. Questo per citare solo le più importanti tra un lungo elenco di relazioni.

Nemmeno un mese dopo la notizia dell’addio a Mod Sun Avril è comparsa in pubblico con Tyga. Anche il rapper non è nuovo ad amori vip, visto che si è accompagnato a Kylie Jenner (quando lei aveva solo 16 anni) ed ha avuto un figlio da Blac Chyna. Sono bastate le prime foto dei paparazzi per farli uscire allo scoperto e ufficializzare la loro relazione. Che però ha avuto vita breve. Chissà se almeno a Tyga Avril glielo ha detto o lui avrà dovuto scoprirlo dai giornali…?