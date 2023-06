Angelina Mango, annunciato il tour della cantante

L’artista è tra i grandi protagonisti dell’estate italiana con il tormentone Ci pensiamo domani

Otto date in giro per l’Italia: da Milano a Napoli passando per Firenze e Roma. Angelina Mango ha annunciato le date del Voglia di Vivere Tour che la vedrà impegnata nel mese di ottobre.

ANGELINA MANGO, IL TOUR

Dopo la partecipazione alla ventiduesima edizione di Amici, Angelina Mango ha subito iniziato a farsi strada affermandosi come una delle voci in maggior ascesa nel panorama discografico nazionale.

La cantante ha conquistato pubblico e critica divenendo anche tra i protagonisti dell’estate con il singolo Ci pensiamo domani, entrato di diritto tra i tormentoni della stagione più calda dell’anno e certificato disco d’oro.

Angelina Mango ha ora annunciato le otto tappe del Voglia di Vivere Tour che prenderà il via il 12 ottobre da Napoli per poi concludersi il 26 dello stesso mese a Roncade.

Ecco le date del Voglia di Vivere Tour: