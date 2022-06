Spaghettiland Festival, da Ditonellapiaga a Vasco Brondi: il programma

Tre eventi speciali a Roma, Castello di S. Severa e Milano per il boutique festival di Spaghetti Unplugged: rispettivamente il 26 giugno e l’8 e il 12 settembre

Spaghetti Unplugged annuncia i nuovi nomi e nuove date per la seconda edizione di SpaghettiLand: un boutique festival itinerante che elettrizzerà Roma, Milano e Santa Severa. Si comunica un cambio data e location per Spaghettiland Milano: l’evento si svolgerà il 12 settembre 2022 presso il Circolo Magnolia. Confermate le artiste finora annunciate Ditonellapiaga, Laila Al Habash, con un tabellone musicale che sarà ulteriormente arricchito nelle prossime settimane. Il 26 giugno invece nella magica location di Villa Ada si aggiungono il nuovo talento pop soul Folcast e il cantautore ed ex frontman dei “Canova” Mobrici.

Tra i nomi già svelati compaiono Vasco Brondi, una delle voci più apprezzate nella scena indipendente, Chiello che porterà live il suo primo disco di successo “Oceano Paradiso” e le rivelazioni della scena indie e pop Tenth Sky, Napoleone e Kaze.

Ma SpaghettiLand Roma non sarà solo musica! A salire sul palco ci saranno anche Maccio Capatonda e Alessandro Gori aka Lo Sgargabonzi, una coppia dalla comicità unica e imprevedibile che presenterà in anteprima assoluta il “ XXII Convegno Mondiale Sulla Letteratura Moderna”: una serie di sketch, letture e improvvisazioni per un momento irripetibile in cui i due comici leggeranno (anche scambiandosi le parti) estratti dei loro libri “Confessioni di una coppia scambista al figlio morente” per Alessandro Gori e “Libro 2 – Racconti da mare” di Maccio Capatonda. L’ 8 settembre SpaghettiLand chiuderà in bellezza “Al Mare” sulle sponde del Tirreno, accanto all’incredibile castello di S.Severa. Il primo nome annunciato è Dargen D’Amico che presenterà il suo album “Nei Sogni Nessuno è Monogamo” e il singolo di successo “Dove si Balla”, ma la line up anche in questo caso sarà ricca e succulenta! A questo cast di livello, rispettando l’identità dell’open mic più celebre d’Italia: Spaghetti darà la possibilità di esibirsi anche ad artisti emergenti.