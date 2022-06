Matthew Fox parla del suo ritorno nella miniserie Last Light dodici anni dopo Lost

L’attore, 55 anni, non è più apparso in nessuna serie televisiva dal 2010. Oggi, come da lui stesso dichiarato, sente che è arrivato il momento di rimettersi in gioco

Sono passati 12 anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio di Lost, la serie tv composta da 6 stagioni che segue le tragiche vicende di un gruppo di sopravvissuti a un disastro aereo e disperso su di un’isola misteriosa. Il progetto è considerato uno dei migliori risultati della ABC e ha ricevuto decine di premi, tra cui un Emmy Award nel 2005 e un Golden Globe nel 2006. Lost diede molta popolarità agli attori del cast, primo fra tutti Matthew Fox, alias Jack Shepard. Dopo l’episodio finale del 23 maggio 2010, però, di lui si è parlato poco. Oggi, a 12 anni circa dalla fine di Lost, l’attore 55enne torna in scena con la serie televisiva Last Light. “Nella mia testa avevo una lista di cose da portare a termine in ambito lavorativo. – ha detto Fox in un’intervista per Variety – Volevo fare un western e, dopo le riprese di Bone Tomahawk, nel 2014, avevo completato la mia wish list lavorativa.”

UNA PAUSA PER AMORE DEI FIGLI

Matthew Fox ha spiegato a Variety come, ad un certo punto nella sua vita, ha sentito il bisogno di fermarsi un attimo e godersi la famiglia: “All’epoca i miei figli erano piccoli e avevano bisogno di me, della mia presenza. Mi sono concentrato sul lavoro e mia moglie è stata bravissima, ma era tempo di tornare a casa e di lavorare su altri progetti, scrivere e fare musica”. Poi la voglia di tornare sul set si è riaccesa: “Ho pensato che mi sarebbe piaciuto fare il produttore esecutivo e Last Light è arrivato di conseguenza. Sentivo che era giunto il momento di tornare, di riprovare l’emozione di stare davanti a una telecamera e recitare ancora. È stato bellissimo, abbiamo creato un team coeso e collaborativo”.

L’ultima apparizione dell’attore in un film è stata nel 2015, in Bone Tomahawk, mentre in ambito televisivo Matthew Fox era assente dal 2010.

LA TRAMA DI LAST LIGHT

La nuova miniserie, che vede Matthew Fox come protagonista, segue le vicende di una famiglia che lotta per la sopravvivenza, in un mondo nel completo caos. Fox è Andy, un espatriato che vive a Londra, ma soprattutto uno dei migliori ingegneri petrolchimici del mondo. La crisi costringe l’uomo a rivalutare le sue priorità, anche se l’unico modo per sistemare i problemi, sia personali che professionali, sarà riportare l’ordine sulla Terra. E Andy potrebbe essere la sola persona in grado di farlo.

Nel cast principale figurano anche Joanne Froggatt, Alyth Ross, Taylor Fay, Amber Rose Revah, Victor Alli, Tom Wlaschiha e Jim High.