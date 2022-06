La scaletta del concerto di Tananai a Bologna

Dopo una pausa di 18 giorni, questa sera, martedì 21 giugno, Tananai torna live in concerto a Bologna: ecco la possibile scaletta dell’esibizione al Parco delle Caserme Rosse

La “piccola peste” si appresta a tornare sul palco. Il riferimento, per chi non lo avesse colto, è al cantante Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino. Tananai, infatti, è un omaggio al nomignolo che gli affibbiava il nonno quando era bambino, che significa appunto “piccola peste”. Dopo la partecipazione per la prima volta all’ultima edizione del Festival di Sanremo, la carriera del cantante sta sempre più ingranando, con un tour organizzato che lo vedrà coinvolto questa estate nelle principali città italiane.

TANANAI IN CONCERTO A BOLOGNA: LA POSSIBILE SCALETTA

Dopo l’esibizione di Cremona di venerdì 3 giugno, questa sera, martedì 21 giugno, Tananai è atteso al Parco delle Caserme Rosse di Bologna. Nelle scorse tappe del suo tour, Tananai si è esibito cantando 13 canzoni, sebbene sia molto probabile l’aggiunta de La dolce vita, brano composto insieme a Fedez e Mara Sattei. Lo scorso 16 maggio, il marito di Chiara Ferragni si è presentato a sorpresa nell’esibizione di Milano del collega, cantando insieme a lui Le madri degli altri e annunciando ai presenti la nuova collaborazione. Questa, dunque, la possibile scaletta di Tananai per il concerto di questa sera martedì 21 giugno a Bologna (ordine non ufficiale):

Maleducazione

Volersi male

Ichnusa

Bear Grylls

Calcutta

Giugno

Baby Goddamn

Esagerata

Sesso occasionale

Comincia tu

Seno sinistro

10k scale

Saturnalia

La dolce vita

DOVE SEGUIRE TANANAI IN CONCERTO

Il concerto di martedì 21 giugno a Bologna sarà l’ultimo di questo mese per il cantante, che poi tornerà a esibirsi dal prossimo 1° luglio a Genova, per un tour che si chiuderà mercoledì 7 settembre a Santa Marinella in provincia di Roma. Ecco tutte le date:

Venerdì 1° luglio 2022 – Goa Boa Preview, Genova

Sabato 9 luglio 2022 – SuoniCaorle, Caorle (VE)

Venerdì 15 luglio 2022 – Pinewood Festival, L’Aquila

Sabato 16 luglio 2022 – Collisioni Festival, Alba (CN)

Venerdì 22 luglio 2022 – Meeting del Mare XXVI edizione, Marina di Camerota (SA)

Mercoledì 27 luglio 2022 – OltreaMare – Beky Bay, Igea Marina (RN)

Sabato 30 luglio 2022 – Abbadula Festival, Alghero (SS)ù

Martedì 9 agosto 2022 – EmBi Festival, Trani (BAT)

Giovedì 11 agosto 2022 – Oversound Music Festival, Lecce

Giovedì 18 agosto 2022 – Roccella Summer Festival, Roccella Jonica (RC)

Venerdì 19 agosto 2022 – Sottoilvulcano Festival – Etna in scena, Zafferana Etnea (CT)

Sabato 20 agosto 2022 – Teatro Lucio Dalla, Partanna (TP)

Giovedì 25 agosto 2022 – Beat Festival, Empoli (FI)

Sabato 27 agosto 2022 – Ama Music Festival, Romano D’Ezzelino (VI)

Sabato 3 settembre 2022 – NXT Stadium, Bergamo

Mercoledì 7 settembre 2022 – Castello di Santa Severa, Santa Marinella (RM)