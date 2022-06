Il ritorno di Beyoncé: è uscito “Break My Soul”, primo singolo del nuovo album

“Renaissance”, primo lavoro di inediti dal 2016, è in rampa di lancio e viene anticipato da un brano fortemente dance

L’attesa è finita: è uscito nella notte “Break My Soul”, il nuovo singolo di Beyoncé che anticipa l’album “Renaissance”, in uscita a luglio, il primo vero e proprio album di inediti da “Lemonade”, che risale addirittura al 2016.”Break My Soul” è un pezzo dalla forti sonorità dance che guarda apertamente agli anni 90 e che campiona “Show Me Love” di Robin S e “Explode” di Big Freedia. Per celebrare il suo ritorno Beyoncé sarà protagonista della cover story dell’edizione inglese di “Vogue”.

Un antipasto che non fa che alzare la curiosità su “Renaissance”, che arriverà il 29 luglio e sul quale c’è ancora il più stretto riserbo. L’unica cosa che si può intuire, da quel “act 1” che campeggia sull’artwork diffuso qualche giorno fa, è che sarà una pubblicazione in più parti.

D’altro canto considerando gli anni passati da “Lemonade” di carne al fuoco Beyoncé potrebbe averne messa davvero molta. Vero che in questi anni non è stata con le mani mano, dall’album pubblicato in coppia con Jay-Z come The Carters, il live del 2019 “Homecoming”, la colonna sonora di “The Lion King: the Gift”, e collaborazioni sparse qua e là. Ma ora è il momento di un progetto completamente suo.

Secondo un articolo pubblicato da “Variety” l’album conterrà brani dance e country e tra i produttori ci saranno Raphael Saadiq e Ryan Tedder degli OneRepublic.