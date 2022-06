Giorgia Cardinaletti prende il posto di Francesco Giorgino al Tg1

La giovane giornalista ha esordito lunedì 20 giugno 2022 alla conduzione del telegiornale di Rai Uno delle ore 20 con sicurezza e spigliatezza, convincendo grazie a una performance priva di sbavature.

Ha avuto la fortuna di ospitare un importante annuncio, quello pronunciato da Amadeus che ha ufficializzato che a Sanremo 2023 sarà affiancato da Chiara Ferragni. “Ufficializziamo la più grande imprenditrice digitale a Sanremo”, ha detto il conduttore e direttore artistico. “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023”, il commento della moglie di Fedez su Instagram.

Per lei si è trattato di un debutto assoluto dietro la scrivania del tg delle 20, visto che fino ad ora aveva condotto solo le edizioni del Tg1 60 secondi, quella notturna e infine quella di mezzasera. Tra i suoi primi incarichi, c’è stato quello di inviata e poi di conduttrice nella redazione di Rai News 24. Il grande pubblico ha però cominciato a conoscerla meglio dal 2016, quando si è spostata a Rai Sport, prima come inviata della Formula 1 poi come conduttrice di Pole Position. Lo step successivo è stato il passaggio ad uno dei programmi storici della Rai, La Domenica Sportiva, che ha co condotto con Alessandro Antinelli.

La promozione decisa da Monica Maggioni è arrivata dopo lo spostamento di Francesco Giorgino, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino voluta dalla direzione del teleg