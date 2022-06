Film stasera in TV da non perdere martedì 21 giugno 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 21 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

John Rambo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Sylvester Stallone interpreta e dirige il quarto film sulla saga del personaggio d’azione.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Tra due mondi, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Juliette Binoche in un film di denuncia. Una giornalista in crisi diventa addetta alla pulizia nei traghetti e scopre una difficile realtà sociale.

Il papà di Giovanna, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Pupi Avati dirige Silvio Orlando e Alba Rohrwacher in un dramma familiare. Un insegnante cerca di proteggere la figlia con turbe mentali ma le conseguenze saranno tragiche.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Una spia al liceo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Miley Cyrus in una teen comedy. Una giovane investigatrice, ingaggiata dall’FBI, si finge studentessa per indagare sulla figlia di un pentito.

Quel mostro di suocera, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jennifer Lopez e Jane Fonda in una commedia. Una donna deve fronteggiare l’acida madre del suo futuro marito.

Come ammazzare il capo e vivere felici, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Kevin Spacey, Jennifer Aniston e Jason Bateman in una commedia. Tre dipendenti vessati studiano un piano per eliminare i loro capi.

Una famiglia mostruosa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Massimo Ghini e Lucia Ocone in una commedia dal tocco fantasy. Due fidanzati si preparano a conoscere le rispettive famiglie…mostruose.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Star Trek, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Primo film della famosissima saga cinematografica, con William Shatner e Leonard Nimoy.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Excalibur, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Liam Neeson ed Helen Mirren in un cult medievale sul mito di Re Artù.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Un piccolo favore, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Anna Kendrick e Blake Lively protagoniste di un film tratto da un best seller di Darcey Bell.

Munich, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Eric Bana e Daniel Craig in un film sugli attentati delle Olimpiadi di Monaco del 1972.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Papà per amore, ore 21:25 su Rai 1

Dopo essere diventato un babysitter, un ragazzo di ritrova coinvolto nella vita scolastica del bambino.

Boss in incognito, ore 21:20 su Rai 2

Max Giusti alla conduzione di un format in cui il capo di un’attività controlla l’andamento della sua azienda tramite travestimenti.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Dynasties – L’avventura della vita, ore 21:20 su Rete 4

Serie di documentari in cui si parla di alcune specie animali a rischio estinzione.

Viaggio nella grande bellezza, ore 21:20 su Canale 5

Docu-evento con Cesare Bocci che fa da Cicerone d’eccezione attraverso l’arte in Italia.

Horizon Bine – Brivido ad alta quota, ore 21:20 su Italia 1

Due persone rimangono intrappolate in un piccolo aereo dopo che il pilota ha avuto un infarto in volo.

Golè, ore 21:15 su La7

Il film-documentario ufficiale sui Mondiali di Spagna del 1982, vinti dall’Italia.

Baywatch, ore 21:30 su TV8

Dwayne “The Rock” Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario nell’adattamento cinematografico della nota serie tv.

Notte prima degli esami, ore 21:25 su Nove

Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi in una commedia giovanile diventata cult.