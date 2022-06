Arisa incoronata Queen of Music al MiX Festival: “Ognuno, ognuna di noi, è la regina di sé stessa!”

Domenica 19 giugno al MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Queer Culture Arisa ha ricevuto il Premio Queen of Music dell’edizione numero 36 del festival dedicato alla migliore cinematografia LBGTQ+ italiana e internazionale

La cantante ha ringraziato il Festival ricordando il diritto di tutti ad amare e vedere quell’amore riconosciuto.

Io mi sento veramente onorata, Queen of Music! La coscienza dice “Magari!”… no, ci sta!

Penso che si debba poter vivere a pieno il tempo che abbiamo a disposizione, non capisco perché certi si e altri no, però sono convinta che le cose cambieranno, sono convinta perché è troppo l’amore.

Stefania D’Alessandro che parlava a proposito del Pride di Roma, diceva una cosa bellissima, che il concetto dell’esistere, che non riguarda l’orientamento sessuale, non riguarda qualsiasi peculiarità dell’essere umano, riguarda “Io sono qui, esisto e voglio vivere la mia vita come mi va”, e questa è una cosa bellissima!

Ognuno, ognuna di noi, parlando in senso lato, è la regina di se stessa