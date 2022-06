Addio a Brett Tuggle, ex tastierista dei Fleetwood Mac è morto a 70 anni

A confermare la notizia la leggenda del rock Rick Springfield su Twitter

Brett Tuggle, ex tastierista dei Fleetwood Mac, è morto a 70 anni stroncato da un tumore contro il quale combatteva da tempo. La leggenda del rock Rick Springfield, che ha suonato con lui nel corso della sua carriera, ha confermato la triste notizia scrivendo su Twitter: “Il nostro dolce Brett Tuggle è tornato a casa stasera. Dio benedica il suo bellissimo spirito…” e condividendo una serie di foto che li ritraggono insieme durante alcuni concerti. Tuggle ha suonato con i Fleetwood Mac dal 1997 al 2017 durante il loro periodo di reunion con il progetto Zoo. Nella band era entrato però per la prima volta nel 1992. Nel 2018, a causa di alcuni contrasti con alcuni membri del gruppo, il musicista era stato però “licenziato”.

Nel corso della sua lunga carriera Tuggle, membro fondatore della David Lee Roth Band negli anni Ottanta, con cui aveva co-scritto la hit del 1988 “Just Like Paradise“, ha suonato anche con Jimmy Page, David Coverdale e i Whitesnake, John Kay e Steppenwolf, Tommy Shaw degli Styx e Mitch Ryder. Il musicista lascia la figlia Michelle e il figlio Matt. Moltissimi i messaggi di cordoglio dei fan sui social.