Madame, tweet al vetriolo per i fan ‘occasionali’

Madame in cima ai trend di Twitter per un ‘cinguettio’ al vetriolo dedicato a quelli che si potrebbero definire ‘fan occasionali’. “Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me – scrive infatti Madame sul social – non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo”.

A rispondere e a mettere in guardia l’artista è il collega Ermal Meta, che in risposta al tweet scrive: “Franci, questo tweet verrà preso male come successe con il mio di qualche anno fa. (in effetti il mio fu un po’ una ca*ata) se stai passando una brutta giornata – consiglia il cantante -, dimentica Twitter”.

ANSA