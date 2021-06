“Luca”, c’è un po’ di Gianni Fantoni nel nuovo film Disney

C’è più Italia di quanto potessimo immaginare nel nuovo film d’animazione Disney, Luca. Diretto dal candidato al Premio Oscar Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3), questo nuovo film lo potete vedere sulla piattaforma Disney +. Come musica di lancio per il film è stata scelta “A me mi piacciono le femmine” di Gianni Fantoni, nella foto, e Bengi, un piccolo capolavoro che omaggia gli anni sessanta. Del brano ve ne proponiamo due versioni. La prima, strumentale, scelta per presentare il film e la seconda, impreziosita dall’interpretazione ironica di Fantoni.