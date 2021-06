Food: la verdura felice arriva a casa

Cento per cento naturali e sostenibile (perché il rispetto per l’ambiente passa anche dalla dieta): gli ortaggi e la frutta di Tip’orto, servizio di delivery biologico, fanno bene al corpo e allo spirito

Food: consigli per mangiare bene e salvare il Pianeta

Sapevate che il 2021 è l’anno della “verdura felice”? L’Assemblea Generale dell’ONU ha dichiarato che questo è l’Anno Internazionale della frutta e della verdura e ognuno di noi è chiamato a celebrarlo nel modo giusto. Come? Adottando pratiche di consumo e alimentazione sostenibili, perché l’attenzione nei confronti del Pianeta passa anche attraverso una dieta green, basata il più possibile su alimenti provenienti da filiere a impatto ridotto.

Come fare? Per esempio scegliendo con attenzione dove facciamo la spesa, privilegiando i piccoli produttori che lavorano con un ciclo sostenibile che va dalla semina alla distribuzione fino alla tavola, e che quindi assicurano un doppio vantaggio: per l’ambiente e per la nostra salute. Come Tip’orto, un servizio di delivery di verdura, frutta e prodotti selezionatissimi, attivo su Monza e Milano, che risponde a tre requisiti: è bio, “local” e a zero additivi di sintesi. Tip’orto è un’azienda agricola biologica di Annone di Brianza, a circa 40 km da Milano, che coltiva ortaggi e frutta su un’estensione di tre ettari: ogni settimana i prodotti appena raccolti, sono consegnati direttamente a domicilio.

In sei anni, l’azienda ha fatto rivivere terreni utilizzati da decenni solo per il fieno, realizzando un progetto di qualità basato su principi di salute, qualità, filiera corta e anti-spreco e mercato locale. Un impegno confermato anche dalla certificazione BioAgriCert. Che, tradotto in pratica, significa:

• Utilizzare solo semi biologici e sistemi di coltivazione artigianali e non invasivi come la vangatura del terreno, per preservare la sostanza organica e la fauna microbiotica (dai lombrichi ai microrganismi).

• Evitare il ricorso a chimica e pesticidi in ogni fase: dalla semina al raccolto

• Applicare le rotazioni delle colture per non impoverire il terreno e arginare infestanti, parassiti e agenti patogeni

• Attenersi al diserbo e al raccolto manuale: per evitare le sostanze chimiche di solito impiegate nell’agricoltura convenzionale e rispettare la salute della pianta.

Insomma, ci sono tutte le condizioni per fare la spesa in modo sostenibile, fin negli imballaggi: niente plastica, ma cassette riutilizzate e sacchetti di cartone riciclabili. Oltre a frutta e verdura, si possono acquistare uova (da galline che razzolano a terra) e formaggi di capre e mucche allevate in una cascina di Annone.

Ordinare è semplice: basta andare sul sito di Tip’Orto oppure rispondere alla mail che viene inviata settimanalmente, indicando varietà e quantità desiderate (non ci sono limiti di quantità). La spesa, con gli ortaggi raccolti al mattino, viene poi consegnata a domicilio il lunedì o martedì pomeriggio.

Per “vedere da vicino” i prodotti dell’azienda agricola e assaggiarli, l’appuntamento è a Milano per il 22 giugno (da MIXMI, in via Carlo Maria Maggi 2, dalle 11 alle 19). Tip’orto presenta infatti i suoi prodotti trasformati (salse di pomodoro, sottoli e sottaceti) e quelli freschi. Per offrire la possibilità di gustare e toccare con mano i prodotti che ogni settimana sono recapitati a Milano: dal campo alla tavola, garantendone così la massima freschezza.

(Vogue)