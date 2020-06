Rai1, stasera terzo appuntamento con “Non dirlo al mio capo”

Terzo appuntamento, in prima serata su Rai1 alle 21.25, con la serie “Non dirlo al mio capo”, divertente commedia che vede protagonista Vanessa Incontrada nel ruolo di una mamma multitasking che si finge single incallita per poter lavorare nell’avviato studio legale dell’affascinante ma cinico avvocato Enrico Vinci, interpretato da Lino Guanciale.

Nel primo episodio della serata, “La vita che verrà”: lo studio difende una banca colpevole di aver affamato i propri clienti, causa che costa ad Enrico una aggressione. Romeo è finalmente tornato a scuola ma Mia, a disagio, sembra quasi evitarlo…Intanto Lisa, alla festa, ha lasciato il numero a “qualche” uomo di troppo: il suo cellulare non smette di suonare. Mentre Enrico nasconde a stento la gelosia, Marta la spinge a dare una possibilità a questi spasimanti. Gli appuntamenti sono un disastro dopo l’altro ma, nell’ennesimo tentativo di fuga, Lisa fa un incontro molto speciale: Fabrizio.

Nel secondo episodio dal titolo “Premio e punizione”, in studio arriva la severissima madre di Marta, Elda, accusata di aver causato una frattura ad una allieva della sua scuola di danza. Intanto Romeo arriva a scuola accompagnato dalla bella Greta, e a Mia non va giù… Nel frattempo Lisa rincontra Fabrizio e gli lascia il suo numero, speranzosa. Ma tutto sembra remarle contro: a casa imperversa un virus intestinale, Mia ha i nervi a fior di pelle e né Fabrizio né Enrico sembrano mostrare alcun interesse per lei…