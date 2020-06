New Amsterdam 2, anticipazioni ultima puntata 25 giugno: il finale della seconda stagione

Giovedì 25 giugno, Canale5 trasmetterà l’ultima puntata di New Amsterdam 2. Andranno in onda gli ultimi due episodi della seconda stagione, precisamente il diciassettesimo e il diciottesimo, intitolati rispettivamente ‘Il decollo’ e ‘Questione di secondi’. L’appuntamento è alle ore 21:20. Ecco cosa accadrà nel finale di stagione.

È il momento di salutare, almeno temporaneamente, Max Goodwin. Giovedì 25 giugno, Canale5 trasmetterà l’ultima puntata di New Amsterdam 2. Gli spettatori vedranno gli ultimi due episodi della seconda stagione, precisamente il diciassettesimo e il diciottesimo, intitolati rispettivamente ‘Il decollo‘ e ‘Questione di secondi‘. L’appuntamento è alle ore 21:20. Ecco cosa accadrà nel finale di stagione della serie tv con Ryan Eggold.

Nel diciassettesimo episodio di New Amsterdam, intitolato Il decollo, Max Goodwin decide di ricorrere al crowdfunding per ottenere dei fondi che permetterebbero di migliorare i servizi della struttura ospedaliera. L’idea gli viene dopo aver partecipato al video virale ‘Go Fund me‘. Reynolds si prepara a essere trasferito a San Francisco. Così, affronta i suoi ultimi casi al New Amsterdam. Kapoor, intanto, aiuta un ex pilota ad affrontare la vita da paraplegico. Nel diciottesimo e ultimo episodio, intitolato Questione di secondi, al New Amsterdam si affronta una situazione allarmante. Molti pazienti, infatti, mostrano gli stessi sintomi. Sharpe e Bloom lavorano fianco a fianco per tentare di comprendere cosa li stia originando. Iggy si mette d’impegno per portare la pace in una coppia che ha ormai divorziato. Kapoor dovrà affrontare i sentimenti. Max Goodwin, infine, prende a cuore il caso di un bambino che ha una rara malattia muscolare. Tenta di farlo accedere alla sperimentazione clinica.

