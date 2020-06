Cristina Marino e Luca Argentero a spasso con la figlia: il gesto dell’attrice non passa inosservato

Cristina Marino e Luca Argentero hanno deciso di fare una passeggiata in famiglia: la coppia è stata seguita da alcuni paparazzi e l’attrice non ci ha visto più Il gesto sta facendo molto chiacchierare.

Sono una delle coppie più belle d’Italia: Cristina Marino e Luca Argentero si sono conosciuti sul set di ‘Vacanze ai Caraibi’ e nel 2017 sono usciti allo scoperto. Tra i due c’è molta complicità: si può dire che il loro è un amore a 5 stelle. A distanza di tre anni hanno allargato la famiglia: è nata meno di un mese fa la piccola Nina Speranza. Cristina e Luca hanno vissuto uno dei momenti di gioia più belli che la vita riserva: si stanno godendo la vita con la loro primogenita e qualche giorno fa hanno deciso di fare una passeggiata in famiglia. Un gesto di Cristina però ha sorpreso tutti: ecco cosa è successo.

Cristina Marino e Luca Argentero pochi giorni fa sono usciti con la loro piccola Nina Speranza: prima passeggiata in famiglia per la coppia più amata e seguita in Italia. Alcuni paparazzi li hanno beccati e seguiti mentre trascorrevano una serena giornata: alla Marino non è proprio andato giù il comportamento dei fotografi così ha reagito in maniera del tutto inaspettata. Appena si è accorta di essere seguita ha alzato il dito medio scatenando così il gossip: il gesto della famosa attrice e modella sta facendo molto chiacchierare. Quanto accaduto lo riporta il settimanale Nuovo: la moglie dell’ex concorrente del Grande Fratello si sarà davvero infuriata per la presenza del paparazzo e, la rabbia, le ha provocato la reazione. Con sguardo imbestialito infatti guarda l’obiettivo della macchina fotografica del paparazzo che stava invadendo la loro privacy.

