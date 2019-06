Romina Power in ospedale

Romina Power posta sul suo profilo Instagram una foto della sua mano con il pollice alzato e con una flebo attaccata in un letto di ospedale. Ma subito rassicura i fan scrivendo accanto alla foto: “Tutto bene quel che finisce bene! Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti”. Un post che lascia intendere che l’artista abbia subito un intervento chirurgico. Sotto la foto tanti commenti dei fan che le augurano una pronta guarigione e un post della figlia Romina Carrisi Jr. “Love you mommy solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino”.

Adnkronos