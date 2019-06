Rohrwacher a Sotto le stelle d’Austria

Alba Rohrwacher inaugura Sotto le stelle dell’Austria, settima edizione della manifestazione dedicata al cinema austriaco che si svolge nei giardini del Forum Austriaco di Cultura a Roma, dal 25 giugno al 10 luglio prossimi. L’attrice presenterà nel primo giorno della rassegna che si svolge all’aperto, il film Angelo, di cui è protagonista, firmato dal regista Markus Schleinzer, storico collaboratore di Haneke considerato uno dei più originali e talentuosi registi europei di oggi. La kermesse permette al pubblico della capitale di scoprire alcuni dei migliori titoli del cinema austriaco contemporaneo (ingresso gratuito). L’inaugurazione, martedì 25 giugno alle 20.30, vede in cartellone Angelo. Il giorno successivo sarà al volta di uno dei titoli più applauditi di questa stagione, Styx di Wolfgang Fischer, con la storia di una dottoressa impegnata in un viaggio da sola in barca a vela, durante il quale si ritrova costretta a una drammatica scelta quando incontra un peschereccio in avaria carico di migranti.

