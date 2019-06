Oggi tornano, in tv, i match del campionato europeo under 21

In attesa dell’Italia protagonista del sabato anche televisivo, anche il venerdì vede il Campionato Europeo Under 21 in evidenza sulle reti Rai, in questo caso Raidue.

Si comincia alle 18,30 con Inghilterra-Romania, in diretta dallo stadio Manuzzi con Luca De Capitani e Alberto Bollini rispettivamente prima e seconda voce.

In serata appuntamento alle 20,45 con la Francia che affronta la Croazia allo stadio San Marino di Serravalle, telecronaca di Gianni Bezzi con Antonio Di Gennaro opinionista.

In studio Monica Matano conversa con Bortolo Mutti nel tardo pomeriggio, mentre la sera Simona Rolandi chiede un’analisi del match ad Andrea Agostinelli.

Anche in alta definizione sul canale 502.

Ascolti. Per quanto riguarda l’audience, Euro 2019 sta dando buoni risultati alla tv di Stato che si è assicurata l’esclusiva della manifestazione: ieri sera, ad esempio, la netta vittoria della Germania sulla Serbia ha interessanto un milione e 82 mila telespettatori.

Daniele Cavalla, La Stampa