Isobel e Cristiano Malgioglio scatenati dopo Amici 2023

Un sogno che si è realizzato in tutti i sensi, perché nonostante sia stata la prima finalista ad essere eliminata nella puntata del 14 maggio, l’allieva ha ottenuto in compenso un’ampia scelta di proposte. Il talento innegabile della ragazza ha catturato l’attenzione di grandi nomi della danza, che in diretta nella finale l’hanno invitata a collaborare.

Ma nella scuola di Amici non è mancato per lei neppure il gossip. La biondissima ballerina ha fatto centro nel cuore del compagno Cricca, che ha confessato a Verissimo di aver lasciato la ragazza con cui stava perché rimasto completamente stregato dalla sua energia. E se la love story non sembra essere andata in porto, Isobel si è portata a casa la stima di compagni e professori. Il ballo con Malgioglio è diventato virale sul web.

Nella scuola di Amici nascono legami indissolubili, non soltanto tra gli allievi ma anche con giudici e professori. Se alcuni dei coach più di altri si affezionano particolarmente ai ragazzi della propria squadra, anche coloro il cui compito è dare un voto alle performance non sono da meno. Lo ha dimostrato Cristiano Malgioglio, che nel corso delle puntate del serale ha espresso più volte la sua ammirazione per diversi giovani talenti.

Tra le sue preferite, Maddalena e Isobel, alle quali ha rivolto spesso i suoi appassionati complimenti. Il cantautore non poteva dunque, lasciarsi sfuggire l’occasione di scatenarsi proprio con una di loro dopo la conclusione del programma, che ha calato il sipario domenica 14 maggio. Festeggiando il successo del talent show, il giudice si è fatto ritrarre durante un momento di allegria in compagnia della ballerina australiana, che dopo la finale si è lasciata andare al ritmo.