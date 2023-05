I genitori settantenni di Laura Pausini spalano il fango nella loro casa in Emilia Romagna dopo l’alluvione

Gianna e Fabrizio spalano il fango entrato nella loro casa in Emilia Romagna dopo l’alluvione che ha devastato la regione e causato molte vittime. Loro sono i genitori ultra settantenni di Laura Pausini. La cantante, addolorata per la tragedia, li mostra così nelle sue storie e in un post e scrive: “Mamma e Babbo. 75 +78. L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci Mai”.

Laura, originaria di Faenza e cresciuta a Solarolo, in provincia di Ravenna, vive ore di grande angoscia. Appena i fiumi esondati hanno distrutto tutto, lasciando tante persone intrappolate nella propria casa, la 49enne ha lanciato immediatamente un sos alle istituzioni italiane.

“Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. La situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei familiari, alcuni dei quali evacuati) – ha sottolineato via web – A nome di tutti i cittadini delle città e dei paesi coinvolti chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno”. Poi agli abitanti della sua regione ha detto: “Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana”.

Sempre via social la Pausini ha scritto: “Tantissimi stanno aiutando, e molti, come me, vorrebbero aiutare ma si sentono impotenti perché dobbiamo giustamente lasciare che siano le forze dell’ordine a gestire tutto, come ci è stato chiesto. Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano. Io vi terrò aggiornati come posso. Anche io come tanti di voi sono in attesa di comunicare con parenti e amici. Anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati. Per fortuna quando ieri è successo tutto, erano vuoti.n Vi aggiornerò anche sulla festa del fan club e ciò che succederà appena mi verranno date notizie. Forza Romagna terra mia. Ti amo”.

Ora arriva la foto degli adorati genitori, che cercano di ricacciare il fango, di tornare a vivere, anche se il cielo continua a essere cupo da giorni e la minaccia di pioggia continua…