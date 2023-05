Chi è Mr. Marra, il conduttore di Muschio Selvaggio con Fedez al posto di Luis Sal

È spuntato un nuovo co-conduttore a Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez che vedeva protagonista accanto a lui Luis Sal prima di una presunta lite che li avrebbe allontanati. Dopo diverse puntate in solitaria, ieri, nell’episodio 121, è apparso per la prima volta Mr. Marra, nome d’arte di Davide Marra, alla conduzione insieme a Fedez. Si tratta dello youtuber classe 1991, fondatore di Cerbero Podcast.

Davide Marra, conosciuto con il nome Mr. Marra, classe 1991, è un podcaster, preparatore atletico e cantante. Ha ottenuto popolarità dopo aver preso parte al progetto di Cerbero Podcast, nel 2018, su Twitch. Si è avvicinato al mondo della musica nel 2020, anno nel quale ha pubblicato il suo primo singolo C’è dolore. Con Blue Valentine ha raggiunto oltre 100 mila stream su Spotify. Su Instagram è seguito da oltre 140 mila follower: condivide scatti di sé, molti dei quali a torso nudo. Quattro anni fa in un’intervista con Webboh raccontava della sua esperienza nel mondo del porno: “Ho un canale Youtube e uno su Porn hub. Per me essere visto mentre faccio sess0 è identico ad essere visto mentre mangio”. È fidanzato con Alex Mucci: due anni fa è nata la loro prima figlia.

Dopo l’improvviso addio di Luis Sal, Fedez ha presentato Mr. Marra nell’ultimo episodio registrato di Muschio Selvaggio. “Presento il co-conduttore di questa puntata. Ci siamo sentiti in questo periodo in cui ho condotto il podcast da solo” – ha spiegato il rapper – “Ci siamo scambiati consigli e varie cose, e abbiamo deciso di sperimentare questa puntata. Magari ce ne saranno anche altre, poi vedremo. Comunque ha delle nozioni come preparatore atletico, oltre che ad essere un bravo podcaster, quindi abbiamo deciso di preparare questa puntata insieme” ha concluso.

Alex Mucci pseudonimo di Alessia Mucci è la compagna di Mr. Marra: è nata a Pescara il 17 gennaio 1988 e nel 2021 è diventata mamma di Asia, la prima figlia con il podcaster. È una delle due influencer che sollevò polemica a Firenze, dopo essersi fotografata con una maglia trasparente davanti alla Venere del Botticelli agli Uffizi. I suoi contenuti osé sono seguiti da oltre 7 milioni di utenti su Instagram. L’influencer nel 2013 si è laureata in Ingegneria Aerospaziale al Poliecnico di Torino, è anche appassionata di musica: nel 2019 ha firmato un contratto per l’etichetta di Jake la Furia pubblicando due singoli, F.P.F nel 2019 e Foto Nuda nel 2020.