Jovanotti, il libro “Poesie da spiaggia” è subito in Top 10

Pubblicato il 12 maggio per Crocetti Editore, Poesie da Spiaggia è l’ultimo libro di Jovanotti già in Top 10 delle produzioni letterarie più richieste e vendute di questo maggio 2022. Assicura il cantante, è “la raccolta perfetta per chi vuole piano piano scoprire la magia della poesia, gustandosi tutta la bellezza di una lettura immersiva”

A soli otto giorni dalla sua pubblicazione ufficiale, lo scorso 12 maggio, Poesie da Spiaggia di Jovanotti è già stabilmente nella Top 10 dei libri più venduti nelle migliori librerie italiane. E mentre il cantautore romano attende con trepidazione l’inizio del Jova Beach Party 2022, proseguono gli incontri con i fan per la presentazione della sua raccolta di poesie. È stato proprio in occasione della partecipazione al Salone del Libro di Torino che Jovanotti ha lanciato a tutto il suo seguito un’interessante sfida. Visti i grandissimi numeri di vendite già raccolti da Poesie da Spiaggia in pochi giorni, il cantante giura: “Ne faremo un altro”. Ecco le sue parole condivise sui social.

POESIE DA SPIAGGIA È IL NUOVO LIBRO DI JOVANOTTI

Scritto da Jovanotti con Nicola Crocetti (che ne ha curato anche l’edizione), Poesie da Spiaggia è la personale raccolta di versi del noto cantautore italiano, pubblicata in 160 pagine, lo scorso 12 maggio e già in Top 10delle produzioni letterarie più vendute in queste settimane di primavera nelle librerie italiane. Come raccontato dallo stesso Lorenzo Cherubini (vero nome di Jovanotti), nella prefazione online di Poesie da Spiaggia, il suo libro è una raccolta di “Poesie pop da recitare in spiaggia” perché “i sonetti sono la meraviglia dell’esistenza”. Secondo il noto cantautore romano, già al lavoro per la realizzazione degli incredibili spettacoli dal vivo di Jova Beach Party 2022, Poesie da Spiaggia è il regalo giusto per chi vuole piano piano scoprire la magia della poesia, gustandosi tutta la bellezza di una lettura immersiva. Al suo interno, infatti, i lettori ritroveranno parole di grandi poeti, scelte appositamente da un editore di poesia e da un artista che hanno in comune la passione per i versi, per le parole, il loro significato e ritmo. Jovanotti ha scelto di raccontare così sentimenti che ci legano universalmente, ma sotto una nuova luce. “Proprio come le canzoni che si cantano insieme sulla spiaggia, queste poesie possono diventare il vivido ricordo di momenti e sensazioni uniche”.

POESIE DA SPIAGGIA È GIÀ TRA I BEST-SELLER DI MAGGIO 2022

“Poesie da Spiaggia è entrato direttamente nella Top 10 generale dei libri”. È con queste parole che Jovanotti ha annunciato sui social, giovedì 19 maggio, l’incredibile successo del suo ultimo libro, a meno di una settimana dalla messa in commercio nelle librerie italiane. Un traguardo mai raggiunto, così rapidamente, da una raccolta di poesie. In un lungo ringraziamento ai fan che da sempre lo seguono con il loro immenso calore, ma anche a Nicola Crocetti e tutto lo staff di Crocetti Editore, Jovanotti ha spiegato che Poesie da Spiaggia è nato con la più minuziosa cura e passione, con la voglia di dare al proprio pubblico, un vero e proprio regalo che sappia di “cose preziose che sono allo stesso tempo nascoste e spaziose, dimenticate ma vive, accantonate e sfavillanti”. “È una bella notizia questo grande successo di un piccolo libro. Grazie a tutti!” ha poi concluso il cantautore che dal prossimo 2 luglio, con la data zero di Lignano Sabbiadoro, sarà impegnato per tutta la stagione estiva con gli incredibili appuntamenti di Jova Beach Party 2022.