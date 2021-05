Rai, nuovo weekend con Pino Strabioli

Nuovo weekend in compagnia di Pino Strabioli. Si comincia domattina alle 6, con il Caffè di Rai1, presentato con Roberta Ammendola. Domani ci saranno nomi importanti dello spettacolo e della cultura ad impreziosire il programma. Come sempre ci saranno artisti e intellettuali che presenteranno il loro mondo creativo. Tra gli ospiti di Pino Strabioli e Roberta Ammendola, la giornalista e scrittrice Elvira Frojo, autrice del libro “Il tempo del cuore”. E ancora, il conduttore tv Cristoforo Gorno, attualmente in libreria con “Cronache dall’antiche”. Ospite al “Caffè” anche il cantautore Pierdavide Carone che, in anteprima, presenterà il suo nuovo cd “Casa” e, infine, una regina della musica italiana ed internazionale, Ivana Spagna, per ripercorrere i suoi 35 anni di carriera e ascoltare il nuovo singolo “Have You Ever Seen the Rain”. Domenica su Rai Radio2, dalle 12, ci sarà il gradito ritorno della trasmissione Grazie dei fiori. E’ il classico programma Strabioli-style fatto di musica e racconti. Nella prossima puntata ascolterete Morgan, Giordana Angi e Aniello.