Cena con Delitto 2: Anche Kate Hudson nel cast del mistery con Daniel Craig

L’ultima new entry del cast di Cena con Delitto 2 di Rian Johnson è Kate Husdon, che si unisce a Daniel Craig, Dave Bautista, Edward Norton.

Continua a definirsi e a ingrossarsi il cast di Cena con delitto 2, sequel del fortunato mistery Cena con Delitto – Kinives Out nel quale un magnifico Daniel Craig interpretava un detective in stile Hercule Poirot ma molto più sexy di nome Benoit Blanc.

A Dave Bautista, allo stesso Craig, Edward Norton, Kathryn Hahn, Janelle Monáe e Leslie Odom Jr. si è appena unita Kate Hudson, quindi un volto noto della cinematografia hollywoodiana. La regia del film è di Rian Johnson, il quale ha in cantiere per Netflix un altro seguito ancora senza titolo. La trama del film al momento è sconosciuta. Sappiamo solo che Benoit Blanc si troverà a dover risolvere un altro spinoso caso.

Il film più recente di Kate Hudson è Music, l’esordio nella regia della cantante Sia che è stato candidato, ahinoi, a diversi Razzie Awards. Anche la nostra attrice ne ha vinto uno (come peggior protagonista). Di certo Cena con Delitto 2 le porterà più fortuna. Le riprese del film cominceranno in Grecia il prossimo mese. Non sappiamo quando il film approderà sulla piattaforma streaming. Mentre lo aspettiamo, rivediamoci il trailer di Cena con delitto – Knives Out.

comingsoon.it