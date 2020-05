Tintarella da lockdown: da Dua Lipa a Britney, le star hanno voglia di… sole e di mare

Già pronte per il dopo quarantena e lʼestate in arrivo: guarda gli scatti più belli

Dai loro “rifugi dorati”, dove stanno ancora trascorrendo la quarantena, le star d’oltralpe esprimono sempre più la loro voglia di sole e di mare, ma soprattutto di vacanze post lockdown, che per ora sono solo una chimera. In giardino, in piscina o nel cortile, da Dua Lipa a Liz Hurley, Britney Spears o Bella Thorne ecco le celebrities in bikini in attesa di… tempi migliori.

Niente da fare se non stare a casa, così Dua Lipa ha sfruttato al meglio il terrazzo dell’appartamento dove ha trascorso finora il suo auto isolamento a Londra. E… complice un raggio di sole, la bella popstar si è dedicata alla prima tintarella da lockdown in vista delle tanto agognate vacanze.

Vacanze che i regolamenti di quarantena a causa del coronavirus per ora rendono particolarmente difficili da organizzare. E allora le celebrities si “arrangiano” come possono. Britney Spears se la gode su un materassino sdraiata in piscina, mentre nelle loro sontuose ville da mille e una notte a Palm Springs le Kardashian vivono il loro isolamento dorato in bikini sotto il sole.

Chi come Pierce Brosnan in vacanza ci è rimasto da prima che scoppiasse la pandemia posta scatti dalle Hawaii mentre bacia la moglie.

Alessandra Ambrosio, Adriana Lima e Rita Ora sfoggiano i loro corpi scultorei mentre si abbronzano in giardino e anche Liz Hurley non si lascia scoraggiare dai limiti di movimento e posta un video in cui si allena in costume mostrando la sua forma perfetta.

Il lockdown insomma non ha fatto perdere le speranze a nessuna di loro… presto tutto tornerà normale e loro vogliono trovarsi pronte per quel momento.

