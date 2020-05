Elisabetta Gregoraci orgogliosa di non essersi mai rifatta, dice alla Balivo: ‘Noi due tra le poche che non abbiamo deformato il viso’

La showgirl fiera del suo aspetto naturale, senza gli eccessi della chirurgia estetica. ‘Tradita, sempre meglio saperlo, però secondo me sì’

Elisabetta Gregoraci è orgogliosa di aver mantenuto sempre il suo aspetto e non essersi mai rifatta. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, la bella showgirl che l’8 febbraio scorso ha festeggiato i 40 anni alla conduttrice Rai senza peli sulla lingua dice: “Noi due tra le poche che non abbiamo deformato il viso”.

Punzecchia le colleghe? Elisabetta Gregoraci, nel rispondere alle spinose domande al buio, non fa nomi. Ma puntualizza con fierezza di non aver ceduto agli eccessi della chirurgia estetica, il suo aspetto naturale la fa sorridere perché le piace. Adora anche quello della presentatrice, sua coetanea, e lo sottolinea priva di timori: “Io e te facciamo parte delle poche che ancora non si sono deformate il viso”.

La mora di Soverato, ex moglie di Flavio Briatore e mamma di Nathan Falco, poi parla del rapporto con alcune colleghe: “C’è differenza tra quando si lavora con i colleghi uomini e quando si lavora con colleghe donne. Ho avuto da fare con colleghe che non erano sincere, soprattutto quando dicevano qualcosa. Io non ho mai sofferto nessuna, anzi ho aiutato delle persone con i miei programmi. Ho dato consigli, ma non sempre sono cose corrisposte ed anche questo fa dispiacere. Se mi rimprovero qualcosa? Che sono troppo buona!”.

Quando le si domanda se pensa di essere stata tradita, Elisabetta ammette: “Sempre meglio non saperlo, però secondo me sì”. E aggiunge: “Io sono un po’ detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, come dire, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io: ‘Mi dispiace sei cascata male oggi, vatti a fare un giro ciao bella’”. Poi conclude: “Poi ho comunque perdonato, perché erano cose abbastanza soft”.

Le sue scelte nella vita non l’hanno fatta mai pentire: “Le scelte anche quando capisci che non hai fatto la cosa giusta ti insegnano qualcosa quindi non parlerei di scelte sbagliate. Ho vissuto tante vite nella mia vita, non parlerei di scelte sbagliate. Forse avrei fatto delle cose piuttosto che altre ma quelle cose poi mi hanno fatto diventare la donna che sono oggi”.

La Gregoraci svela anche la più grande menzogna detta: “Non mi piace dire bugie, ma ce n’è una che ho dovuto dire a fin di bene. Io non ho più la mia mamma da qualche anno, nell’ultimo periodo, quando non c’era più nulla da fare, il dottore mi ha confessato che sarebbe morta: io andai da lei e non le dissi niente, le dissi: ‘Tranquilla che andrà tutto bene’. Lei ha fatto finta di credermi”.





Annamaria Capozzi, Gossip.it