Eleonora Daniele a pochi giorni dalla nascita della figlia esprime un desiderio: ‘Spero che la mia famiglia di Padova possa venire a Roma per il parto’

La conduttrice sta per dare alla luce il suo primo figlio. Si tratta di una femminuccia, che si chiamerà Carlotta. La 43enne spera che i suoi parenti possano viaggiare nonostante la pandemia

Eleonora Daniele sta per partorire. Mancano davvero pochi giorni al parto e la conduttrice è al settimo cielo. C’è però un grande desiderio che non sa se riuscirà a realizzare. Le piacerebbe che i suoi parenti, che vivono a Padova, possano raggiungere Roma per vedere la bambina, che si chiamerà Carlotta (come sua nonna), subito dopo il lieto evento.



A causa della pandemia non si hanno ancora certezze sulla possibilità di spostamenti tra le regioni italiane (Eleonora vive a Roma, nel Lazio), ma la speranza che questo sarà possibile c’è. “Il battesimo lo celebreremo verso ottobre, speriamo senza mascherine. Come spero che la mia famiglia, che è di Padova, possa venire a Roma per il parto. Sarebbe bellissimo”, ha fatto sapere al settimanale ‘Intimità’.

La 43enne ha chiesto alla conterranea Mara Venier di fare da madrina al battesimo. Ecco perché: “Con Mara, che è veneta come me, ho condiviso gioie e dolori, lacrime e sorrisi. Con lei mi sono confidata quando è scomparso mio fratello Luigi, che soffriva di una grave forma di autismo, ma ho anche condiviso la felicità per l’arrivo di Carlotta. L’ho sempre sentita molto vicina. Ecco perché mi è venuto spontaneo chiederle di fare la madrina”.

Parlando del suo ruolo di mamma ha poi spiegato di non voler essere un genitore troppo accomodante, per il bene di sua figlia: “Penso che viziare un figlio non sia un bene. L’amore di una madre deve esprimersi non concedendogli tutto ma dandogli il giusto coraggio per affrontare le battaglie. Non credo neanche nella mamma amica, credo invece nella figura del genitore come guida autorevole”.





Gossip.it