Ascolti Tv: Nero a metà è il programma più visto della serata, ma Tu sì que vales è una garanzia

La prima serata di ieri, mercoledì 20 maggio, ha visto trionfare negli ascolti tv la fiction di Rai1 con la replica della prima puntata di “Nero a metà“, con protagonista Claudio Amendola nei panni dell’ispettore Guerrieri.



Il secondo programma più visto della serata è Tu sì que vales, su Canale 5. Lo show condotto da Belen Rodriguez, con la giuria di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi si conferma tra le trasmissioni più amate dal pubblico italiano, perfetto per intrattenere spettatori di tutte le età. Non male anche Chi l’ha visto? che si conferma come uno dei programmi più apprezzati della terza rete della Rai, conquistando più di due milioni di telespettatori.

Nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio 2020, su Rai1 è andata in onda la replica della prima puntata di Nero a Metà che ha conquistato 3.430.000 spettatori con uno share del 14% . Su Canale 5 è stata trasmessa la replica di Tú sí que vales che ha interessato ben 3.318.000 spettatori corrispondente ad uno share 18.2%. Su Rai2 è andata in onda la seconda puntata di Poco di Tanto, lo show di Maurizio Battista che è stato visto da 872.000 spettatori pari al 3.5% di share.

Su Italia 1 Scontro tra Titani ha raccolto davanti allo schermo 1.460.000 spettatori con uno share del 5.8%. Su Rai3 Chi l’ha visto? è stato scelto da 2.040.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Su Rete4 il film Mr. Crocodile Dundee ha intrattenuto di 911.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Atlantide – Capaci, fine storia mai ha catturato l’attenzione di 915.000 spettatori totalizzando uno share del 4.6%. Su Tv8 il film Ex Amici Come Prima è stato visto da 689.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove il primo appuntamento con la nuova stagione di Cambio Moglie ha raccolto 481.000 spettatori con l’1.8% di share.





