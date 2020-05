Alvin: rapporti con Ilary Blasi e Silvia Toffanin, nuovi progetti in Tv

Intervista Alvin: grande conferma in Tv e verità su amicizia con due famose conduttrici

Alvin è pronto a ritornare in Tv con Bring The Noise! Da non molto è stata annunciata la terza edizione; conferma del quiz che ha sorpreso non poco il conduttore: certo, ha creduto molto in questo suo ultimo progetto televisivo, ma non si sarebbe mai aspettato che sarebbe entrato nel cuore di innumerevoli telespettatori, speranzosi di rivederlo presto in Tv.



Alvin, durante la quarantena, ha pensato anche ad altre trasmissioni…

Diventeranno mai realtà e magari ci sarà spazio per Top of The Pops? Una delle conduzioni che Alvin porterà sempre nel cuore.

Durante l’intervista rilasciata a Bubinoblog, Alvin ha spiegato di esser unito a Ilary Blasi da una profonda amicizia: “Ho inoltre avuto la fortuna di lavorare con ragazze non solo bellissime, ma determinate e con passione per questo lavoro, poi con Ilary l’amicizia è rimasta”. Un’amicizia, la loro, nata a Top of The Pops: si sono incontrati nuovamente in Tv grazie a EuroGames, programma che però non ha dato i risultati sperati.

Ha poi parlato di un’altra amica, Silvia Toffanin: “Mi trovavo nei pressi di Cologno e Franchino, il mio manager di quegli anni che purtroppo e’ mancato nel 2017, mi ha chiamato dicendo di andarlo a trovare nei camerini di Verissimo cosi’ avrei salutato anche Silvia. Abbiamo iniziato a chiacchierare e Silvia mi ha chiesto di essere ospite una puntata. Quella puntata fu divertente e mi chiese di tornarci… da lì la collaborazione”.

Quali saranno i suoi prossimi progetti lavorativi? Ora è totalmente concentrato con la terza edizione di Bring The Noise: “È stata una riconferma a distanza di tempo, BTN ha un posto nel cuore del pubblico. Comunque, se vi va andate a rivedervi quel post sul mio profilo Instagram, i commenti sono pazzeschi”.





Pascal Ciuffreda, Gossipetv.com