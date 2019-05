Le accuse di Johnny Depp: “Ho subito violenze inaudite da Amber Heard”

La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard continua senza tregua. Risale a qualche giorno fa la dichiarazione che Depp ha rilasciato alla corte, in cui accusa l’ex moglie di violenze a dir poco inaudite nei suoi confronti

Sono passati due anni ormai dal divorzio di Johnny Depp da Amber Heard, ma la guerra tra i due sembra non avere fine. People riporta che il pirata dei Caraibi nella giornata di lunedì 20 maggio ha sottoscritto una dichiarazione presentata alla corte della Virginia, facente parte della causa da 50 milioni di dollari, da lui intentata contro la donna. “Ho negato con fermezza le illazioni che la signora Heard ha fatto in tribunale a maggio, per ottenere un ordine di restrizione nei miei confronti con delle ferite finte, pitturate. Ferite che i testimoni e le telecamere di sorveglianza dimostrano che non avesse la settimana precedente. Continuerò a negare per il resto della mia vita.” Depp prosegue affermando di non aver mai abusato di nessuna donna e che al contrario la vittima della Heard sarebbe lui.“Lei era l’aggressore e io la vittima. Mischiava anfetamine e altri farmaci con l’alcol e ha commesso diversi abusi su di me, spesso in presenza di una terza persona, che in alcune occasioni mi hanno causato seri danni fisici.” Le accuse tra i due ex innamorati si fanno sempre più pesanti e dal canto suo la Heard ha sempre sostenuto di essere lei vittima dell’ex marito, come evidenzia la dichiarazione rilasciata a USA Today dal suo legale Eric George. L’avvocato afferma che ci sarebbero“prove inconfutabili” delle “mostruose violenze” di Depp nei confronti della sua assistita.Ma l’attore di “Edward mani di forbice” nella dichiarazione portata in tribunale, rincara la dose affermando che l’ex moglie l’avrebbe“preso a pugni, a calci e mi ha tirato addosso oggetti, incluse delle bottiglie e candele accese.” Insomma, entrambe le parti dimostrano la natura violenta della loro relazione, sottolineata da un’ulteriore bizzarra quanto spaventosa dichiarazione dell’attore americano sulle violenze perpretate dall’attrice di “Aquaman” nei suoi confronti. “Dopo essermi liberato dalla presenza della signora Heard nel mio attico, il 21 aprile 2016, il giorno dopo lei o uno dei suoi amici hanno defecato nel mio letto, come una specie di scherzo malato”.I due attori si sono sposati nel 2015 e solo un anno dopo l’attrice 33enne ha sporto denuncia contro Depp, accusandolo di abusi. Nell’agosto 2017 i due divorziano, dando il via ad una vera e propria battaglia in stile “guerra dei Roses”.

Mariangela Garofano, ilgiornale.it